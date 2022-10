Indian Railway Recruitment 2022: रेलवे में 3115 पदों पर निकली नौकरी, 15 साल के 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

Indian Railway Jobs: ईस्टर्न रेलवे ने अपरेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक व्यक्ति जो आवश्यक योग्यता रखते हैं, वे आखिरी तारीख से बहुत पहले 29 अक्टूबर 2022 तक rrcer.com पर आवेदन कर सकते हैं. रेलवे के कोलकाता के हावड़ा डिवीजन, लिलुआ वर्कशॉप, सियालदह डिवीजन, कांचरापाड़ा वर्कशॉप, मालदा डिवीजन, आसनसोल वर्कशॉप और जमालपुर वर्कशॉप में 3115 पद हैं.

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा सिस्टम के तहत) पास होना चाहिए और एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. आधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें. उम्मीदवार की आयु कम से कम 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल होनी चाहिए.

ऐसे होगा सिलेक्शन

उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा जो इस योग्यता और आईटीआई में औसत अंकों के आधार पर होगा. उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा.

Eastern Railway Apprentice Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ER - rrcer.com - कोलकाता पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Link for filling up of Online application for Engagement of Act Apprentices for Training Slot in Eastern Railway Units, Notice No. RRC-ER/Act Apprentices /2022-23.’ लिंक पर जाना होगा.

स्टेप 3- यहां मांगी गई डिटेल्स भरें.

स्टेप 4- ‘Click To Proceed Further’ लिंक पर जाएं.

स्टेप 5- ट्रेड या टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें, यदि है तो.

स्टेप 6- ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर आदि सहित अपनी ओरिजनल डिटेल्स दें.

स्टेप 7- अब अपनी यूनिट वरीयता चुनें.

स्टेप 8- स्कैन किए गए फोटोग्राफ, सिग्नेचर और भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर