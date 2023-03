आजकल बिना फोन के रहना है मुश्किल, लेकिन ये तो जानें कि बात करने के लिए किस साइड वाले कान का इस्तेमाल करना बेहतर

Know Right Way to Use Phone: सभी को पता है कि फोन के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की सेहत बिगड़ती है, लेकिन, क्या कभी इसका आपके कानों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचा है? पढ़ें पूरी खबर...