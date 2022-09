LIC Recruitment 2022: खुशखबरी! एलआईसी में निकली बंपर नौकरी, बिना एग्जाम सीधे इंटरव्यू

Sarkari Naukri in LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने मुख्य टेक्निकल ऑफिसर (CTO), मुख्य डिजिटल ऑफिसर (CDO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) के पद के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जरूरी योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार एलआईसी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आवेदन लिंक 10 अक्टूबर 2022 के बाद licindia.in पर डिएक्टिवेट हो जाएगा.

इन पदों पर होनी है भर्ती

चीफ टेक्निकल ऑफिसर/सेंट्रल ऑफिस मुंबई

चीफ डिजिटल अधिकारी/सेंट्रल ऑफिस मुंबई

चीफ इंफोर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर

Educational Qualification

चीफ टेक्निकल ऑफिसर: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमसीए या समकक्ष योग्यता और 15 सा का अनुभव.

चीफ डिजिटल ऑफिसर: ग्रेजुएट / मास्टर डिग्री बिजनेस / टेक्नोलॉजी / कंप्यूटर साइंस / डिजिटल मार्केटिंग या संबंधित क्षेत्रों का संयोजन और 15 साल का अनुभव.

चीफ इंफोर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर: एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, सूचना सुरक्षा में विश्वसनीय प्रमाणपत्र या एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एक इंजीनियर और 15 साल का अनुभव.

आवेदन फीस

आवेदन फीस की बात करें तो इन पदों पर आवेदन के लिए SC/ST/PwBD कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये की आवेदन फीस देनी है. उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और समग्र उपयुक्तता के आधार पर व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

How to Apply for LIC Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स https://licindia.in/Bottom-Links/careers पर जाएं और "SpecializedpositionsinIT" चुनें.

"APPLY ONLINE" पर क्लिक करें. अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा.

अब रजिस्टर करें और अपना डिटेल भरें.

फोटो और साइन को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और साइन अपलोड करें.

साथ ही अन्य विवरण भरें

COMPLETE REGISTRATION से पहले पूरे प्रीव्यू और वेरिफिकेशन करने के लिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें.

यदि आवश्यक हो तो डिटेल एडिट करें, और वेरिफाई करें और यह सुनिश्चित करने के बाद ही 'COMPLETE REGISTRATION' पर क्लिक करें कि अपलोड किया गया फोटो, साइन, डिटेल और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं. पेमेंट टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें.

पमेंट करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें.

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति निगम की आवश्यकता के अनुसार मेडिकली रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर