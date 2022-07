MPSC Recruitment 2022: मेडिकल ऑफिसर के 427 पदों पर यहां निकली वैकेंसी, 17 अगस्त से पहले करें अप्लाई

How to Apply For MPSC Recruitment 2022: क्या आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं. अगर हां तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) आपके लिए यह मौका लेकर आया है. दरअसल, एमपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर (MO) पोस्ट पर भर्ती निकाली है. इच्छुक कैंडिडेट्स आयोग की वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

इस वैकेंसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उससे एफलिएटेड अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर, ग्रुप-बी के कुल 427 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त, 2022 है, जबकि आप 20 अगस्त, 2022 तक फीस का भुगतान कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस वैकेंसी में वही आवेदन कर सकता है जिसने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से MBBS की डिग्री ले रखी हो. आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 38 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी. भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर होगी, आवेदकों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अगर आवेदन अधिक आते हैं तो फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है.

क्या होगी आवेदन फीस

जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए इस वैकेंसी में आवेदन करने की फीस 394 रुपये रखी गई है, जबकि रिजर्वड कैटेगरी के उम्मीदवारों को 294 रुपये देने होंगे. भर्ती संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप वैकेंसी से जुड़ा नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और कंफ्यूजन है तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in को ओपन करें.

इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘User Registration’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसमें आपसे कई तरह की डिटेल मांगी जाएगी. उसे भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

इसके बाद वैकेंसी के लिए अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें.

ये जानकारी देने के बाद आपको अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे और फिर फीस की पेमेंट करनी होगी.

फॉर्म जमा करने के बाद रिसिप्ट को सेव करना व प्रिंट लेकर रखना न भूलें.