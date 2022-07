Navy Recruitment Notification 2022: नेवी में 2800 पदों पर नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

Indian Navy SSR Agniveer Selection Process: भारतीय नौसेना ने 01/2022 बैच के लिए एसएसआर (सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट) अग्निवीर एसएसआर) के तहत अग्निवीर के रूप में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2022 से joinindiannavy.gov.in पर शुरू होगा. भारतीय नौसेना एसएसआर कोर्स नवंबर 2022 में शुरू होगा. अग्निवीर पदों के लिए कुल 2800 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. आवेदकों को अक्टूबर 2022 में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. दोनों एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे. भारतीय SSR AA 2022 बैच अगस्त 2022 में शुरू होगा.

How to Apply for Indian Navy SSR Agniveer Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले नेवी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं. अब अपनी ईमेल आईडी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करें.

अब अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करें. अब “Current Opportunities” टैब पर क्लिक करे.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको “Apply” का ऑप्शन मिलेगा उसपर क्लिक करें.

फॉर्म को पूरी तरह से भरें. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी डिटेल्स सही हैं, सभी जरूरी ऑरिजलन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें.

अब 'Submit' बटन पर क्लिक करें. अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदनों की आगे जांच की जाएगी और किसी भी तरह से अपात्र पाए जाने पर किसी भी लेवल पर खारिज किया जा सकता है.

इस भर्ती प्रक्रिया से नौकरी पाने वाले कैंडिडेट्स को 30000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी. मैथ्स, फिजिक्स और रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान के साथ 10 + 2 परीक्षा पास की हो. कैंडिडेट्स की हाईट कम से कम 157 सेमी होनी चाहिए. वहीं वजन और छाती समानुपातिक होनी चाहिए. साथ ही चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेमी का का होना चाहिए.

Indian Navy SSR Agniveer Selection Process

शॉर्टलिस्टिंग - उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग योग्यता परीक्षा (10 + 2) में भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त कुल प्रतिशत के आधार पर होगी. शॉर्टलिस्टिंग राज्यवार पदों की संख्या के चार गुना के अनुपात में की जाएगी.

लिखित परीक्षा - शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

फिजिकल फिटनेस टेस्ट (पीएफटी) - 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी, इसके अलावा 20 स्क्वैट्स (उठक बैठक) और 10 पुश-अप्स भी करने होंगे. पीएफटी से गुजरने वाले उम्मीदवार अपने रिस्क पर ऐसा करेंगे.

मेडिकल एग्जाम- भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जाम आईएनएस चिल्का में आयोजित किया जाएगा.

ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर