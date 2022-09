Sarkari Naukari: स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा, 2022 (Stenographer Exam Group C & D) के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी 5 सितंबर है. कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये भर्ती परीक्षा नवंबर 2022 में होने वाली है. ssc द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कई जानकारियों को हमने अपनी खबर में बताया है. जानिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा के बारें में.

क्‍या है आयु सीमा (Age Limit)

अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी (Stenographer Grade C) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 1 जनवरी, 2022 तक 18 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए. अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी (Stenographer Grade D) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 1 जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए.

एसएससी (SSC) की महत्‍पवपूर्ण तारीखें

1. उम्‍मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्‍त से शुरू हो चुकी थी, कल यानी 5 सितंबर तक इस पोस्‍ट के लिए आवेदन किए जा सकेंगे.

2. चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है.

3. उम्‍मीदवार 6 सितंबर तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे.

4. अगर उम्‍मीदवार आवेदन फॉर्म में कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो 7 सितंबर तक सुधार शुल्‍क जमा कर सुधार किया जा सकता है.

5. इसकी परीक्षा नवंबर 2022 में कम्‍प्‍यूटर बेस्ड होगी.

परीक्षा का आवेदन शुल्क (Exam Fee)

एसएससी के विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले समान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 100 रूपये का भुगतान करना होगा. हालांकि महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्तियों (PWD) और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों (ESM) से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

