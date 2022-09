EPFO में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी, हुआ ये बड़ा बदलाव

Employees’ Provident Fund Organisation, EPFO Recruitment 2022: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ भर्ती 2022 अलग अलग पदों के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. ईपीएफओ ने मुख्य अभियंता (सिविल), कार्यकारी अभियंता (विद्युत), और अन्य सहित अलग अलग पदों के तहत 57 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए आवेदन की समय सीमा 4 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है. ईपीएफओ ने epfindia.gov.in पर जारी एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से संशोधित आवेदन तारीख की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार अपनी पात्रता की चेक कर सकते हैं और ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया का की पूरी जानकारी यहां दी गई है. EPFO भर्ती 2022 आवेदन पत्र आधिकारिक अधिसूचना के साथ भरने के लिए उपलब्ध है, उम्मीदवार यहां नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं.

EPFO Recruitment 2022: How to apply

उम्मीदवारों को अपने आवेदन उचित माध्यम से ईपीएफओ मुख्यालय को निर्धारित समय अवधि के तक भेजने होंगे. उम्मीदवारों को फॉर्म भरना होगा और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को इस पते पर भेजना होगा.

Sb. Mohit Kumar Shekhar,

Regional Provident Fund Commissioner-I (HRM),

Bhavishya Nidhi Bhawan,

14 BhikaijiCarna Place,

New Delhi-110066.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, उचित चैनलों के माध्यम से नहीं भेजे गए या 4 अक्टूबर, 2022 के बाद भेजे गए आवेदनों को अस्वीकार किया जाएगा. इस भर्ती अभियान के तहत, ईपीएफओ मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), कार्यकारी अभियंता (सिविल), सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के प्रतिनियुक्ति के आधार पर 57 पद भरे जाने हैं.

ईपीएफओ ने सभी पदों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं और उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड की चेक करने जरूरी हैं. पात्रता मानदंड में अनुशासन, एक्सपीरिएंस और वर्तमान रोजगार के डिटेल के मुताबिक जरूरी शैक्षिक डिग्री शामिल है.

