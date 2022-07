UP Recruitment 2022: यूपी में 5500 से ज्यादा पदों पर निकलीं नौकरी, 35000 रुपये महीना सैलरी, आयु सीमा 35 साल

NHM UP CHO Recruitment 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (NHM UP) ने 2022-23 सत्र के लिए नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य (CCHN) प्रशिक्षण में 04 महीने के प्रमाणपत्र के लिए बड़ी संख्या में पदों को नोटिफाई किया है. सिलेक्ट उम्मीदवारों को कोर्स पूरा करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के रूप में भर्ती किया जाएगा. NHM UP भर्ती 2022 के तहत कुल 5505 संविदात्मक पद उपलब्ध हैं. GNM या B.Sc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक B.Sc वाले छात्र नर्सिंग एनएचएम यूपी सीएचओ 2022 के लिए पात्र हैं. एनएचएम यूपी सीएचओ 2022 से संबंधित ज्यादा डिटेल जैसे वैकेंसी, आयु सीमा, परीक्षा डिटेल, आवेदन लिंक और अन्य डिटेल्स यहां दी गई हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया. वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2022 है. वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2202 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 पद, ओबीसी के लिए 1486 पद, एससी के लिए 1157 पद और एसटी के लिए 110 पद शामिल हैं.

NHM UP CHO Salary

ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा. जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग भत्ते शामिल हैं.

सैलरी- कैंडिडेट्स को अधिकतम 35,500 रुपये महीना सैलरी मिलेगी इसमें 20,500 रुपये प्रति माह वेतन प्लस 15,000 रुपये प्रति माह पर्फोर्मेंश बेस्ड इंसेंटिव की पेशकश जिले में एससी-एचडब्ल्यूसी में सीएचओ के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन पोस्टिंग के समय की जाएगी.

Educational Qualification

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM)-RNRM या B.Sc. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एससी. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से नर्सिंग.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

कौन कर सकता है आवेदन?: GNM या B.Sc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक B.Sc वाले छात्र नर्सिंग एनएचएम यूपी सीएचओ 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 जुलाई 2022 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

