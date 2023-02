Income Tax Recruitment 2023: इनकम टैक्स विभाग में अफसर बनने का मौका, ये रहीं पूरी डिटेल

Income Tax Recruitment 2023 Sarkari Naukri: आयकर विभाग ने इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए मेधावी खिलाड़ियों से आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान में कुल 20 पद भरे जाने हैं. उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आयकर चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट -https: //incometaxchandigarh.org/ पर आवेदन कर सकते हैं. ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ऑफलाइन मोड में आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2023 है.

आधिकारिक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें.

Income Tax Recruitment 2023: Apply Online & Fees

आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो गई है. वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2023 है. उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ अपलोड किया गया है. आवेदन करने से पहले कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं.

कैंडिडेट्स को आवेदन पत्र भरना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और एप्लिकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से Dy. Commissioner of Income Tax (Hq)(Admn), O/o the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NWR, Aayakar Bhawan, Sector-17E, Chandigarh-160017 पर भेजना होगा.

अनेक्स्चर- II के मुताबिक एप्लिकेशन फॉर्म एक बंद लिफाफे में भेजे जाने चाहिए, जिसके ऊपर "इंस्पेक्टर / टैक्स असिस्टेंट / मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद के लिए स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती के लिए आवेदन" शब्द केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिखे गए हों 17.03.2023 को या उससे पहले विभाग को मिल जाना चाहिए. (31.03.2023 उत्तर पूर्वी राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में अधिवासित उम्मीदवारों के लिए). सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

Income Tax Recruitment Salary

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - पे लेवल 7 (44900 से लेकर 142400 रुपये)

टैक्स असिस्टेंट - पे लेवल 4 (25500 से लेकर 81100 रुपये)

मल्टी टास्किंग स्टाफ- पे लेवल 1 (18000 से लेकर 56900 रुपये)

Income Tax Recruitment 2023 Eligibility Criteria

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री

टैक्स असिस्टेंट - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, डेटा एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा

मल्टी टास्किंग स्टाफ - 10वीं पास

आयु सीमा

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - 30 साल

टैक्स असिस्टेंट- 18 से 27 साल के बीच

मल्टी-टास्किंग स्टाफ- 18 से 25 साल के बीच

