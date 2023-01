Teacher Recruitment 2022-23: शिक्षक भर्ती के लिए तारीखें फाइनल, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन

Teacher Recruitment 2022-23 Final Dates: कर्मचारी चयन आयोग ने नियमित शिक्षक भर्ती 2022 के पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ossc.gov.in से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

कर्मचारी चयन आयोग ने ओएसएससी शिक्षक भर्ती 2022 प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. बोर्ड ने उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी शेयर की है जिनका आवेदन किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हो गया है. लिस्ट में ही रिजेक्ट करने का कारण भी बताया गया है. OSSC द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 72585 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं और बोर्ड द्वारा कुल 5484 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है.

परीक्षा 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएंगी. प्रारंभिक परीक्षा केवल टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस (पीसीएम), और टीजीटी साइंस (सीबीजेड) के पद के लिए आयोजित की जाएगी क्योंकि इन पदों के लिए आवेदकों की संख्या नोटिफिकेशन में घोषित वैकेंसी की तुलना में 5 गुना ज्यादा है.

जबकि अन्य पदों के लिए सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी क्योंकि नोटिफिकेशन में घोषित वैकेंसी की संख्या से 5 गुना कम आवेदक हैं. यहां OSSC शिक्षक भर्ती 2022 प्रारंभिक अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस दिया है. हालांकि, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download the OSSC Teacher Recruitment 2022 Notification?

कैंडिडेट्स सबसे पहले OSSC की आधिकारिक वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाएं.

अब होमपेज पर आ रहे What’s New सेक्शन में जाएं.

यहां एक लिंक होगा जो नियमित शिक्षक - 2022 के पद के लिए रिजेक्ट लिस्ट और प्रारंभिक परीक्षा की डिटेल के संबंध में नोटिस के रूप में दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद OSSC Teacher Recruitment 2022 आपके सामने डिस्प्ले पर होगा.

पेपर में एक नंबर के कुल 100 सवाल होंगे और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 का नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी. सभी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ अपडेट रहना चाहिए.

