UP Anganwadi Official : उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) जल्‍द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Recruitment 2022) के लिए भर्ती निकाल सकती है. महिला आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए कुल 89 हजार पदों को स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है इसमें से 52000 पद अभी खाली हैं. माना जा रहा है इस भर्ती के लिए कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है. लेकिन सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्‍यूनतम शैक्षिणक योग्‍यता (Anganwadi Eligibility) में बदलाव कर दिया है. इसमें क्‍या बदलाव किया जा सकता है? इस पद पर चयनित उम्‍मीदवार को कितना वेतन मिलता है? इस तरह की कई जानकारी को इस खबर में बताया गया है.

कितने पद खाली?

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. यूपी में अगले दो महीने के अंदर लगभग 52000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती होगी. यूपी में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 89 हजार पद स्वीकृत हैं. जिसमें से 52000 पद खाली हैं. आपकों बता दें कि यूपी में 2012 के बाद से ही महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली चल रहे हैं.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली सुविधा

उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये मासिक विशेष प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये प्रति माह मोबाइल रीचार्ज के लिए दिए जाते हैं. हाल ही में बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है.

योग्यता में हो सकता है बदलाव

इस पद के लिए अभी तक न्‍यूनतम शैक्षिक योग्‍यता 10वीं पास होना जरूरी है. हालांकि अब इस योग्‍यता में कुछ बदलाव किए जाने की चर्चा चल रही है. खबरों के मुताबिक, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ और भी शर्तें रखी गई है. जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए उम्मीदवार को संबंधित जिले का निवासी होना जरूरी है. न्‍यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए. आंगनबाड़ी भर्ती में विधवा, परित्यक्ता और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा कुछ जातीय आरक्षण भी लागू होगा.

