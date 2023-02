UP Police Recruitment: यूपी पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, क्या आपने कर रखी हैं इतनी तैयारी?

UP Police Constable Recruitment: यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है. इसके लिए तैयारियां चल रही हैं. जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इसको लेकर विभाग में तेजी है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और कांस्टेबलों की राज्य में भर्ती की जाए. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हर अपडेट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भर्ती की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर लिंक एक्टिव होने के बाद पा सकेंगे.

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स कर लें ये डॉक्यूमेंट्स तैयार

आवेदक के पास 12वीं क्लास की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए.

मेल कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल हो सकती है.

महिलाओं के लिए आयु की बात करें तो कम से कम आयु 18 साल और आधिकतम आयु सीमा 25 साल हो सकती है. हालांकि, ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी.

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए.

इसके अलावा पासपोर्ट साइज की स्कैन की गई फोटो और कैंडिडेट के स्कैन किए गए साइन होने चाहिए.

मेल कैंडिडेट्स के लिए जरूरी मानक

हाइट - 168 सेमी

सीना बिना फुलाए - 79 सेमी

सीना फुलाकर - 84 सेमी



फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जरूरी मानक

हाइट - 152 सेमी

वजन - 40 किलो

How to Apply for UP Police Constable Recruitment 2023

आवेदन करने के लिए कैंडिडटे को सबसे पहले uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

फिर आपको आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती का नोटिफिकेशन लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें.

यूपी पुलिस भर्ती का फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप मांगी गई डिटेल अपलोड करें जैसे फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट आदि.

इसके बाद आखिर में एग्जाम फीस जमा करनी होगी और फिर फॉर्म सबमिट कर दें.

उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती का फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

