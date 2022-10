UPSSSC Recruitment: यूपीएसएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, ये रहीं पूरी डिटेल

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी upsssc.gov.in पर जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2021 पास करने वाले उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उम्मीदवार 21 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

UPSSSC भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए. इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है. उल्लिखित पदों के लिए कुल 1216 वैकेंसी उपलब्ध हैं, जिनमें से 515 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और 338 वैकेंसी ओबीसी पदों के अंतर्गत हैं.

Eligibility Criteria for UPSSSC Jr Assistant Recruitment 2022

UPSSSC PET 2021 स्कोर कार्ड होना चाहिए.

सीसीसी / समकक्ष परीक्षा पास के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए.

हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 WPM और अंग्रेजी में 30 WPM

होनी चाहिए.

How to Apply for UPSSSC Jr Assistant Recruitment 2022 ?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

वहां मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें.

अपना आवेदन पत्र जमा करें.

आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें.

आवेदन फीस

जनरल / OBC / EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए : 25 रुपये

SC / ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए : 25 रुपये

दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए : 25 रुपये

भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के माध्यम से परीक्षा फीस का भुगतान डेबिट, क्रेडिट और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

