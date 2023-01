UPTET 2023 Notification: यूपीटेट नोटिफिकेशन और आवेदन का शेड्यूल तय! जानिए कहां कर पाएंगे अप्लाई

When UPTET form will Come: यूपीटेट 2023 नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है. यूपी में काफी लंबे समय से यूपीटेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. यूपीटेट 2021 का रिजल्ट 23 जनवरी 2022 को जारी हुआ था. उसके बाद से यूपीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. कैंडिडेट्स तब से लगातार इंतजार में बैठे हुए हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान किया गया कि यूपी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा. अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो इसी के माध्यम से बेसिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षक भर्ती होंगी. साथ ही साथ यूपीटेट का आयोजन भी होगा.

आपको बता देते हैं यूपीटेट 2023 की जो आवेदन प्रक्रिया है वह जल्द शुरू हो सकती है. कारण यह है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने में थोड़ा वक्त लग सकता है. ऐसा में टाइम लगेगा तो फिर एक बार फिर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यूपीटेट कराने का जिम्मा दिया जा सकता है.

यूपीटेट का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से ही शुरू हो सकती है, और यह एक बार फिर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ही हो सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन

आप यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET ) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है. इसके अलावा उम्‍मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए. आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए नेपाल, भूटान और तिब्बत के रहने वाले उम्‍मीदवार भी UPTET परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवार को डीएलएड, बीटीसी या B.Ed होना चाहिए.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं