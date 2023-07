Aadhaar: आपका नया नंबर आधार कार्ड में जुड़ा है या पुराना, कैसे कर सकते हैं चेक?

Aadhaar Card Update: देश में आज आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेजों में शामिल है. आधार कार्ड के जरिए लोग काफी जरूरी काम निपटा सकते हैं. साथ ही आधार कार्ड आज कई योजनाओं में देना अनिवार्य है. साथ ही आधार कार्ड को अपडेट रखना चाहिए क्योंकि यह सबसे विश्वसनीय पहचान पत्रों में से एक है. आप नामांकन के दौरान या नए आधार विवरण अपडेट के दौरान दिए गए ईमेल पते और मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं. आधार कार्ड में हमेशा वो नंबर रखना चाहिए, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो सकती है. वहीं अगर आपके आधार कार्ड में आपका पुराना नंबर है या फिर नया नंबर है, इसको भी चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर नया नंबर अपडेट भी कर सकते हैं.

UIDAI के ट्वीट के मुताबिक, ''जानना चाहते हैं कि आपका मौजूदा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं? MyAadhaar पोर्टल और mAadhaar ऐप का उपयोग करें. यदि आपका पसंदीदा मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आप इसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर 50 रुपये में अपडेट कर सकते हैं.''

Want to know is your current mobile number is linked with Aadhaar or not? Use myAadhaar Portal & mAadhaar App.

If your preferred mobile number is not linked to your Aadhaar, you can update it at Rs 50 by visiting the nearest Aadhaar Enrolment Center. pic.twitter.com/VwW5iLF2l1

— Aadhaar (@UIDAI) July 21, 2023