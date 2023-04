Business Idea: लकड़ी के हल्के सामान बनाने के लिए है पॉपुलर, इसकी खेती से किसानों को कम लागत में हो रहा मोटा मुनाफा

Poplar Tree Farming: हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. इनमें से ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते ही करते हैं, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता है. इतना ही नहीं इसमें जितनी मेहनत किसान करते हैं, कई बार तो उतनी प्रॉफिट नहीं कमा पाते. ऐसे में आप पॉपुलर पेड़ों की खेती कर सकते हैं.

पॉपुलर की खेती और पौधारोपण के जरिए कई किसान समृद्धि की नई इबारत लिख रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे की जाती है पॉपुलर की खेती (How to do Poplar Tree Farming) और इस खेती में आपको कितना मुनाफा मिल सकता है.

इसकी खेती से होगा मोटा मुनाफा

केवल छह साल में इस पेड़ की ऊंचाई 60-80 फुट और मोटाई 4 फुट तक हो जाती है. इसी वजह से पॉपुलर का पौधा किसानों के बीच काफी पॉपुलर होता जा रहा हैं. जानकारी के मुताबिक इस पेड़ की लकड़ियां 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकती हैं. एक हेक्टेयर में 250 पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिससे 8-10 लाख रुपये तक कमाई हो सकती है

कैसे होती है पॉपुलर की खेती?

पॉपुलर के पेड़ों की खेती में सबसे अहम होती है इसकी रोपाई. इसके पौधों की रोपाई 18 से 20 डिग्री तापमान के बीच करना चाहिए. जबकि, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री में पेड़ों का विकास बेहतर होता है. इसके दोमट उपजाऊ मिट्टी का चुनाव सही होता है और जमीन का पीएच 6-8 के बीच में होना चाहिए. पॉपुलर की रोपाई के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा रहता है. इस मौसम में पौधों को ग्रोथ करने के लिए जरूरी तापमान, पानी और आर्द्रता मिलती रहती है.

ऐसे तैयार करें इस खेती के लिए मिट्टी

पॉपुलर पौधों रोपाई से पहले खेत को कम से कम 2 बार जोत लेना चाहिए. इसके बाद खेत में पानी लगाएं और पानी सूखने पर दो से तीन बार रोटावेटर चला देना चाहिए, ताकि रोपाई के बाद पौधे आसानी से ग्रोथ कर सके. पौधे लगाने से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद जरूर डालें. पॉपुलर के पौधों को 5-5 मीटर की दूरी के हिसाब से रोपा जाएं तो 1 एकड़ में लगभग 475 पौधे लगाए जा सकते हैं.

ऐसे करें सिंचाई

पॉपुलर के पौधों को मौसम के मुताबिक सामान्य सिंचाई की जरूरत होती है. गर्मी के मौसम में इनमें 7 से 10 दिन के बीच पानी लगाएं. सर्दियों में इन पौधों को 20 से 25 दिनों में 1 बार पानी देना पर्याप्त होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

पॉपुलर के पत्ते काफी चौड़े होते हैं. किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सर्दी के मौसम में इस पेड़ के पत्ते बुहत गिरते हैं. ऐसे में वह जहां गिरते हैं, उसके नीचे की फसल प्रभावित होती है. अगर आप पॉपुलर की खेती अपने खेतों के किनारे मेड़ लगाकर करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि खेत में लगी दूसरी फसल पर इसका प्रभाव पडे़गा. ऐसे में आप गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों के किनारे पॉपुलर के पौधों की खेती न करें. अगर गन्ने के खेत के किनारे पॉपुलर लगाते हैं तो फसल को नुकसान नहीं होगा.

कहां होता है पॉपुलर की लकड़ी का इस्तेमाल?

पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी बहुत ही हल्की होती है, इसलिए हल्के सामान बनाने के यह बहुत काम आती है. इसके अलावा कई प्रकार के प्लाईवुड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. वहीं, वुडन की सजावटी चीजें और माचिस की तीली बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है. इस लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला, विकेट, कैरमबोर्ड, उसकी गोटी, दियासलाई आदि सामान बनाया जाता है.