Investment Tips: जी का जंजाल बन जाएंगे ये इंवेस्टमेंट, घर बिकने तक की आ जाएगी नौबत, लोगों के करोड़ों रुपये डूबे

Bitcoin Price: अगर अपनी बचत पर रिटर्न चाहिए तो इंवेस्टमेंट (Investment) करना काफी जरूरी है. इंवेस्टमेंट के जरिए अपनी बचत पर एक्स्ट्रा पैसा बनाया जा सकता है. वहीं इंवेस्टमेंट के कई सारे तरीके है. इंवेस्टमेंट के कई माध्यम काफी रिस्की होते हैं. इनमें पैसा जल्दी कई गुना करने की खासियत तो होती ही है लेकिन इनमें पूरी लगाई हुई पूंजी डूब जाने का भी भारी रिस्क होता है. वहीं कुछ निवेश ऐसे होते हैं, जिनमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता लेकिन इनमें आपकी लगाई हुई पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है. हालांकि आज हम आपको ऐसे इंवेस्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें पैसा लगाकर घर तक बिकने की नौबत आ सकती है.

Cryptocurrency

जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में काफी भारी निवेश किया था. एक वक्त था जब क्रिप्टोकरेंसी से लोगों ने पैसे कुछ ही वक्त में कई गुना कर लिए. लेकिन अब आलम ये है कि पिछले कई महीनों से क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. अगर सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी की बात करें तो 12 नवंबर 2021 को बिटकॉइन की कीमत 47.87 लाख रुपये थी.

भारी गिरावट

हालांकि एक साल में ही इसमें ब्लड बाथ देखने को मिला है और 19 नवंबर 2022 को बिटकॉइन की कीमत 13.5 लाख रुपये हो चुकी है. एक साल के अंदर ही बिटकॉइन में लगाई हुई 70 फीसदी पूंजी स्वाहा हो चुकी है. वहीं क्रिप्टो में पैसा लगाना काफी रिस्की इसलिए है क्योंकि इसका देश में कोई नियामक नहीं है और ना ही क्रिप्टो फिजिकल रूप से मौजूद है. क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाई गई है.

इन कारण से भी रिस्की है क्रिप्टो

- अन्य वित्तीय साधनों के विपरीत, यह किसी भी संपत्ति से मूल्य प्राप्त नहीं करता है.

- यह बेहद अस्थिर है और यहां तक कि कुछ ट्वीट्स से भी प्रभावित हो सकता है.

- इसे विनियमित करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसलिए अधिकांश देश इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.

- अन्य वित्तीय साधनों के विपरीत क्रिप्टो बाजार में आप नुकसान के लिए किसी प्राधिकरण से निवारण की मांग नहीं कर सकते हैं.

- अगर भारत को ध्यान में रखा जाए तो आरबीआई ने इसे लीगल टेंडर मानने से इनकार कर दिया है.

Future and Options

शेयर बाजार में Future and Options एक ट्रेडिंग का माध्यम है. इनके जरिए आप शेयर में बड़े और छोटे वॉल्यूम में Trading कर सकते हैं. इसमें भी काफी ज्यादा रिस्क है. अगर आपको Future and Options की समझ नहीं है और इसमें पैसा लगाते हैं तो इसके चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी पूरी पूंजी भी खत्म हो सकती है. वहीं Future and Options में एक्सपायरी डेट भी होती है, उस तारीख तक या उस तारीख को आपको अपने सौदे काटने पड़ते हैं. चाहे उस वक्त आप फायदे में हों या नुकसान में हों, इससे फर्क नहीं पड़ेगा और आपके जरिए लिया गया सौदा खत्म करना ही पड़ेगा. ऐसे में ये काफी रिस्की माध्यम है, जहां पूंजी खत्म हो सकती है.

(डिस्कलेमर : किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी कर लें. जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सलाह नहीं देता.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर