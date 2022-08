Chocolate: चोरी हुई लाखों रुपये की चॉकलेट, चोरों ने CCTV से बचने के लिए किया ऐसा कारनामा!

Chocolates Stolen: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बहुत से लोगों के लिए इस खबर पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है. आपको बता दें कि चोरों (Thieves) ने घर के गोदाम में रखी हुई कैडबरी की लगभग 17 लाख रुपये की चॉकलेट पर हाथ साफ कर लिया और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी. चोरों ने सीसीटीवी से बचने के लिए भी अपने दिमाग (Brain) में एक खुराफाती आइडिया सोचा हुआ था.

कभी नहीं सुना होगा ऐसी चोरी के बारे में

आपने भी शायद ही पहले कभी ऐसा चोरी का किस्सा सुना होगा जहां न पैसे (Money) गए और न गहने. चोरों का दिल तो चॉकलेट पर अटक गया था. बता दें कि चोरों ने कैडबरी (Cadbury) के डीलर के घर के आगे लोडर लगाकर चोरी का पूरा इंतजाम किया हुआ था. इसी लोडर में सारी चॉकलेट (Chocolate) लादकर चोर फरार हो गए.

Lucknow, UP | Chocolates worth Rs 17 lakh stolen from a Cadbury godown

We've filed an FIR in the Chinhat police station. If anyone has any input, please guide us: Rajendra Singh Sidhu, Cadbury distributor pic.twitter.com/u2JrOSKPtW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 17, 2022