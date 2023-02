Dancing Boy Died: रिश्तेदार के रिसेप्शन में नाचते हुए गिरा 19 साल का लड़का, हो गई मौत, वीडियो वायरल

तेलंगाना में अपने रिश्तेदार की शादी में डांस करने के दौरान एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. उसकी उम्र महज 19 साल थी. यह घटना शनिवार रात को हुई. महाराष्ट्र का मूल निवासी मुट्यम हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर निर्मल जिले के पारडी गांव में एक रिश्तेदार की शादी के रिसेप्शन में नाच रहा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में, युवक जश्न के मूड में नजर आ रहा है और मेहमानों की मौजूदगी में अपने पसंदीदा गाने पर डांस कर रहा है. डांस करते-करते वह अचानक गिर पड़ा. मेहमानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने कहा कि युवक को दिल का दौरा पड़ा होगा. तेलंगाना में चार दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है. 22 फरवरी को हैदराबाद के एक जिम में वर्कआउट करने के दौरान 24 वर्षीय एक पुलिस कॉन्स्टेबल की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी.

