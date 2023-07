Sarkari Or Private Job: 7 लाख की सरकारी या 50 लाख वाली प्राइवेट नौकरी, कौन सी अच्छी है; मिले मजेदार जवाब

Sarkari Or Private Job: स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएश की पढ़ाई का चुनाव करते वक्त हर छात्र के मन में नौकरी का ख्याल जरूर रहता है. ज्यादातर लोगों का झुकाव अकसर सरकारी नौकरी की तरफ ही रहता है. कुछ प्रतिशत लोग प्राइवेट जॉब के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं. जब यह सवाल एक लड़की ने ट्विटर पर लोगों से पूछा तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में मजेदार जवाब दिए. इस ट्वीट को अब तक 6 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, साथ ही इसे ढाई हजार से ज्यादा लाइक भी मिल चुके हैं. आइये आपको बताते हैं लड़की का सवाल क्या था.

आयूषी मिश्रा (@_ayushim25_) नाम की लड़की इसी जुलाई महीने की 19 तारीख को ट्वीट कर यूजर्स से पूछा था कि कौन सी बेहतर है, 7 लाख रुपये सालाना (LPA) वाली सरकारी नौकरी या 50 लाख सालाना वाली प्राइवेट जॉब?

Which is preferable, a 7 LPA government job or a 50 LPA private job July 19, 2023

उनके इस सवाल को ट्विटर यूजर्स ने हाथ के हाथ लिया और अब यह तेजी से वायरल हो रहा है. आयूषी के सवाल को लेकर ट्विटर पर जोर-शोर से चर्चा हो रही है. इसका एक कारण यह भी है कि नौकरी का विषय सभी युवाओं को आकर्षित करता है.

ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कुछ यूजर्स ने कम पैसे वाली सरकारी नौकरी को अच्छा बताया तो कुछ ने प्राइवटे जॉब को अच्छा बताया. आइये आपको बताते हैं लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी. ट्वीट पर लोगों के मजेदार जवाबों को भी खूब पसंद किया जा रहा है. बता दें आयूषी के ट्विटर पर फॉलोइंग भी अच्छी-खासी है. उन्हें 13 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जबकि वे 770 लोगों को फॉलो कर रही हैं.

यहां देखें लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं..

50 लाख वाली नौकरी 6 महीने भी नहीं चली तो...

7 LPA govt. the 50 LPA may not remain for even 6 months who knows…. ? Its a personal choice but yes private does not have job security — Manas (@ManasSomeya) July 19, 2023

पैसा चाहिए तो प्राइवेट जॉब करनी चाहिए

If one has financial discipline: private job. Otherwise, govt job. — Sunil Varia (@sunilavaria) July 19, 2023

40-45 की उम्र में रिटायरमेंट प्लान कर रहे तो प्राइवेट जॉब अच्छी है

If u want to retire at 40-45age go for PVT . If want to retire with your grandchildren go for 7 PA — Ashish Kumar Jena (@Ashish_K_jena) July 19, 2023

सरकारी नौकरी सुरक्षित है

Govt. Job - reason - job security, salary hike on time, extra subsidy on market price hike, after retirement medical facility at free of cost, pension after retirement, easy loan benefits with low interest. July 19, 2023

सरकारी नौकरी - भूखे रहोगे नहीं, पेट भरेगा नहीं

सरकार की नौकरी के लिए हमारे पिताजी कहते हैं “भूखे रहोगे नहीं और पेट भरेगा नहीं” — Dinesh Boken(@dineshboken) July 19, 2023

7 वाली नौकरी में टेबल के नीचे से कितना आता है?

Phle ye pta kro ki 7wale ke table ke neechy se kuch aata hai ki nhi. (@Chaitanya0103) July 19, 2023

50 लाख वाली नौकरी में खोने का डर बना रहेगा...

Government job: Job security, 7 LPA salary, and the thrilling joy of waiting for promotions and retirement benefits. Private job: Freedom, 50 LPA salary, and the constant fear of layoffs and burnout. Take your pick, my friend. July 20, 2023

पापा के पास कितना पैसा है?

Depend karata hai aapke pitaji ke pass kitne paise hai ?

If he is rich. U don't need to stress ur self. Aapko kesi life style theek lagati hai?

Roti kapda makan. Ho jayega 7lpa me.

Butter roti, luxurious makan & branded kapada nahi hoga. So 50lpa is better. (@Gk5390) July 19, 2023

