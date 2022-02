कई बार जानवर ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जिसमें इंसानों की मदद बेहद जरूरी होती है. पानी पीने वाला कंटेनर अचानक एक तेंदुए के गले में फंस जाता है और कई घंटों से वह उसे निकालने के लिए परेशान रहता है. हालांकि, जब लोगों के निगाह उस तेंदुए पर पड़ी तो उसे मदद की उम्मीद दिखी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग जंगल में सफारी करने के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने तेंदुए के गले में पानी पीने वाले कंटेनर को तेंदुए के गले में फंसा हुआ पाया.

इसके बाद वीडियो में सुना जा सकता है कि उसकी मदद के लिए उन्होंने अपने पैरेंट्स को बुलाकर मदद करने की बात कही. वहां मौजूद कुछ लोगों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया था. वन अधिकारियों, वॉलेंटियर्स और ग्रामीणों को शामिल करते हुए एक चुनौतीपूर्ण खोज और बचाव अभियान में, महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक के पानी के कंटेनर में सिर फंसने के लगभग 48 घंटे बाद एक तेंदुए के शावक को दर्दनाक दुर्दशा से राहत मिली. इस परेशानी ने तेंदुए को बुरी तरह से थका दिया क्योंकि वह लगभग दो दिनों तक न तो ठीक से सांस ले सका और न ही खा-पी सका था.

Irresponsible behaviour of tourist and people venturing into forest to party is posing a grave threat to the wild animals. A Leopard with its head stuck inside a plastic jar was spotted near Badlapur in Thane district. @MahaForest has begun the search operation. @AUThackeray pic.twitter.com/2O0CIYcSYT

— Ranjeet Jadhav (@ranjeetnature) February 15, 2022