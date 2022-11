ADIDAS के 'भाई' AJITDAS के जूते ने इंटरनेट पर मचाया गदर! आनंद महिंद्रा ने कुछ ऐसे लिए मजे

Anand Mahindra Tweet: पॉपुलर ब्रांड्स को हर तबके के लोग खरीदना चाहते हैं. ऐसे में कई बार लोग बिना देखें नकली ब्रांड के कपड़े या जूते खरीदकर चले आते हैं. कॉपी करने वाली कंपनी कुछ ऐसे डिजाइन करती हैं, जो बिल्कुल हूबहू असली ब्रांड करते हैं. उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ऐसे ही एक प्रोडक्ट की तस्वीर शेयर की है जिसमें स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास (Adidas) की ब्रांडिंग है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन द्वारा ट्विटर पर अपलोड की गई तस्वीर में एक सफेद जूता है जो एडिडास के जूते जैसा दिखता है और इसके लोगो और तीन-स्ट्राइप ट्रेडमार्क हैं.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके उड़ाया मजाक

करीब से देखने पर पता चलता है कि नकली जूते पर एडिडास को 'अजीतदास' लिखा गया है, जबकि कुछ को यह बेतुका लग सकता है. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने मजाक में कहा कि यह नाम पूरी तरह से लॉजिकल है. आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, 'इसका सीधा सा मतलब है कि आदि का एक भाई है जिसका नाम अजीत है. वसुधैव कुटुम्बकम?' पोस्ट ने लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया और यूजर्स से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने एडिडास की तरह एक और टी-शर्ट दिखलाई, जिसमें एडिडास की जगह कालीदास लिखा हुआ था.

Completely logical. It just means that Adi has a brother called Ajit. Vasudhaiva Kutumbakam? pic.twitter.com/7W5RMzO2fB

— anand mahindra (@anandmahindra) November 22, 2022