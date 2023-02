Hyena Men of Malawi: बेटियों को हवस का शिकार बनाने के लिए पैसे देते हैं मां-बाप, विधवाओं को भी नहीं छोड़ते अनजान मर्द

Weird Traditions of The World: भारतीय समाज में महिलाओं और लड़कियों को घर की इज्जत माना जाता है. लेकिन दुनिया के कई देशों में उनके साथ गलत व्यवहार की खबरें आती रहती हैं. कई जगहों पर तो ऐसी घिनौनी परंपराएं हैं, जिनसे महिलाओं को गुजरना पड़ता है. ऐसा ही एक अफ्रीकी देश है, जहां के एक प्रांत में इंसानों को लकड़बग्घों (Hyena man of Malawi, Africa) से कम नहीं माना जाता. वह इसलिए क्योंकि ये लोग लड़कियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं. हैरान करने वाली बात है कि इस बारे में लड़की के परिवारवालों को मालूम होता है. वे खुद इन लकड़बग्घों को इस घिनौने काम के लिए पैसे देते हैं.

इस अफ्रीकी देश का नाम है मालवी (Malawi Hyena Men Tradition). इस देश में महिलाओं और युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए माता-पिता ही इन लोगों को पैसे देते हैं. अगर कोई औरत हाल ही में विधवा हुई है, उसके साथ भी ये लोग घिनौनी हरकत करते हैं. इसके लिए भी इन लोगों को रकम दी जाती है. इस प्रथा के पीछे एक अंधविश्वास है, जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, साथ ही शारीरिक दिक्कतों से भी गुजरना पड़ता है. दरअसल इस देश में इसको शारीरिक स्वच्छता की प्रथा कहा जाता है. जब कोई लड़की यौवनावस्था में आती है और उसको पहली बार पीरियड्स के दर्द से गुजरना पड़ता है तो उसे हायनाज के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं. इसके बाद ही उसे महिला और पवित्र माना जाता है. इस घिनौनी प्रथा में 11-12 साल की बच्चियों के साथ भी रेप होता है. इस प्रथा में कंडोम का इस्तेमाल भी ये लोग गलत मानते हैं. विधवा महिलाओं को भी नहीं बख्शते जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके घरवाले इन हायनाज को पैसे देते हैं. इसके बाद वे जबरन विधवा महिलाओं के साथ भी संबंध बनाते हैं. इस अंधविश्वास का विरोध महिलाएं भी नहीं करतीं क्योंकि उनको बचपन से ही इस बारे में बताया जाता है. हालांकि देश में यह प्रथा बैन है. बाल विवाह पर भी प्रतिबंध है. लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में लोग इस अंधविश्वास का पालन कर रहे हैं.