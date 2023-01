AI Photos: हैरान कर देंगी पार्टी करती लड़कियों की तस्वीरें, हकीकत जान आप भी कहेंगे- क्या सच में हो सकता है ऐसा

Shocking AI Photos: विज्ञान की तरक्की करने से जहां लोगों की जिंदगी आसान हुई है वहीं अपराधियों के क्राइम करने का तरीका भी हाईटेक हो गया है. टेक्नोलॉजी के इस युग में आजकल लोगों के पास खूबसूरत लड़कियों के वीडियो कॉल आ रहे हैं. वीडियो कॉल के दौरान लड़कियां अश्लील हरकत करती स्क्रीन पर नजर आती हैं. इसी तरह से लोगों को झांसे में ले लिया जाता है, प्यार भरी बातें की जाती है, और लोगों को ठगी का शिकार बना लिया जाता है. अब इस तरह के डिजिटल फ्रॉड या साइबर ठगी के मामलों से सावधान रहने के बीच एक और तकनीकि बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है.

वायरल हो रही AI Photos

सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लड़कियां पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीरों को देख कर लगेगा कि पार्टी कर रही लड़कियां बड़ी सुंदर है. लेकिन ये एक तरह का धोखा है. इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे. यही वजह है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी आपको ऐसी तस्वीरें भेजकर फेसबुक या अन्य किसी मंच पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है.

आप भी देखिए तस्वीरें-

ट्विटर पर @mileszim नाम के यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर कियाहै. जिनके साथ एक कैप्शन लिखा है कि इनमें से कोई भी तस्वीर ऑरिजिनल नहीं है, ये सभी AI की मदद से बनाई गई हैं.

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

— Miles (@mileszim) January 13, 2023