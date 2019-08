लैंड होने वाली थी एयर इंडिया की फ्लाइट, रनवे पर आ गए कुत्ते और फिर...

नई दिल्ली: कुत्तों की मौजूदगी की वजह मुंबई से गोवा आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट डाबोलिम रनवे पर पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं कर पाई. पहले प्रयास में सफल लैंडिंग नहीं होने के कारण यात्री घबरा गए लेकिन विमान ने दूसरे प्रयास में लैंड किया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात को आवारा कुत्तों की मौजूदगी की खबर एटीसी यानि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास नहीं थी. अंधेरा होने के कारण रनवे कंट्रोलर ने रनवे पर किसी भी कुत्ते को नहीं देख सका, जिस वजह से फ्लाइट के लैंडिग में देरी हुई.

Indian Navy on Air India flight aborts landing in Dabolim (Goa) due to presence of dogs on runway: INS Hansa (near Dabolim) has taken proactive measures to reduce dog menace on runway with employment of manpower during daylight hours adjacent to runway to chase away dogs/birds. https://t.co/kMXV4hJBjH

— ANI (@ANI) August 14, 2019