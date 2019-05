उड़ान के दौरान पैसेंजर ने इफ्तारी के लिए मांगा पानी और फिर...

नई दिल्ली: रमजान का महीना चल रहा है. जो लोग रमजान में व्रत पर रहते हैं, वे शाम होते ही एक निश्चित समय पर इफ्तार करते हैं. यह हमारे देश की खूबसूरती है कि यहां अलग-अलग धर्म के लोग साथ रहते हैं और सभी धर्म में पर्व भी अलग हैं और उन्हें मनाने का तरीका भी. धर्म कोई भी हो, लेकिन अपने देश में हर शख्स को दूसरे धर्म के बारे में और उनके पर्व के बारे में मालूम होता है.

यही वजह है कि जब जर्नलिस्ट रिफत जावेद Air India की फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे और उनके इफ्तार का वक्त हो गया तो उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से पानी की मांग की. लेकिन, बदले में उन्हें जो कुछ मिला उसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे. साथ ही मानवता और धार्मिक सहिष्णुता पर आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

On my way back to Delhi in @airindiain Alliance from Gorakhpur: Iftar time was nearing so I walked up to cabin crew member Manjula, asked for some water. She gave me a small bottle. I asked, “can I pls have 1 more bottle since I’m fasting?”

Manjula replied, “why did you... pic.twitter.com/QaMoAR5CqC — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 18, 2019

उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी साझा की. उन्होंने ट्वीट किया, मैं Air India की फ्लाइट से गोरखपुर से दिल्ली वापस आ रहा था. इफ्तार का समय हो गया था, इसलिए मैं केबिन क्रू के पास जाकर पानी की मांग की. उन्होंने मुझे पानी बोतल दी.

..leave your seat?You pls return to your seat.” Minutes later she arrived with two sandwiches and said, “please don’t hesitate to ask for more.”

Of course I didn’t need more. They were more than adequate for me. What was the most satisfying was Manjula’s heartwarming gesture. pic.twitter.com/DeXhvMnxwJ — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 18, 2019

जब मैंने उनसे एक और पानी बोतल की मांग की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपनी सीट क्यों छोड़ दी. आप अपने सीट पर चले जाइए. कुछ मिनट बाद फ्लाइट अटेंडेंट पानी की दो बोतल और सैंडविच लेकर आईं. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आपको अगर और किसी की जरूरत है तो प्लीज आप मांगने में हिचकिचाहट ना करें.

Pleased to share that @airindiain executive called me today to thank me for my appreciation of Manjula’s kindness. Was thrilled to know that they’ve passed on the feedback to the crew member. https://t.co/LVFLSfK40Q — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 20, 2019

उनके इस ट्वीट को काफी सराहा जा रहा है. अब तक इसे 383 रीट्वीट और 2166 लाइक्स मिल चुके हैं.