Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा ने सालों पुरानी फोटो को किया शेयर, फोटोग्राफी देख आप भी बन जाएंगे फैन!

Trending Photo: आनंद महिंद्रा अपने फैंस को हमेशा इंस्पायर (Inspire) करने की कोशिश करते रहते हैं. महिंद्रा अपने ट्विटर हैंडल से कभी जुगाड़ के वीडियोज तो कभी मोटिवेशनल स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं. इतना ही नहीं ये बिजनेस टाइकून (Anand Mahindra) अपने फैंस को रिप्लाई भी करते हैं. कई बार तो लोग इनके ह्यूमर की तारीफें करते नहीं थकते हैं. हाल ही में इन्होंने एक ऐसी फोटो शेयर (Share) की है जिसे देख हर कोई सरप्राइज रह गया.

दिखाई फोटोग्राफी स्किल्स

आनंद महिंद्रा ने अपनी फोटोग्राफी स्किल्स (Photography Skills) का प्रदर्शन करते हुए अपने ट्वीट में एक खास मैसेज भी दिया है. आपको बता दें कि ये तस्वीर उन्होंने टोलेडो, स्पेन (Spain) में 1975 में ली थी जब वो एक स्टूडेंट फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर (Viral Photo) को जरूर देखें...

Took this pic in Toledo, Spain in 1975 when I was doing a student photography project. As 5G networks roll out around the world, this reminded me that the most efficient communication network will always be word of mouth… pic.twitter.com/jWj6NJCsNx

— anand mahindra (@anandmahindra) August 13, 2022