Anand Mahindra ने फर्जी खबर पर मारा ऐसा हथौड़ा, चकनाचूर हो गए ट्रोलर्स; बोले- मैंने कभी भी किसी...

Anand Mahindra Viral Post: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अक्सर सोमवार को मोटिवेशन पोस्ट एक्स पर शेयर करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया. उन्होंने अपने ब्रांड के प्रति अपनी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए एक स्थिति का समाधान किया. यह तब शुरू हुआ जब एक सोशल मीडिया यूजर ने "महिंद्रा थार के बजाय बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कार चलाने" के लिए उद्यमी को बुलाने की कोशिश की. उन्होंने अपने ब्रांड के प्रति अपने समर्पण और इसके वाहनों के साथ संबंध को उजागर करते हुए एक स्पष्टीकरण दिया.

यह भी पढ़ें: किंग कोबरा ने दिखाई अपनी असलियत! ऐसी जगह छिपकर बैठा जहां ढूंढ पाना नामुमकिन

किसी ने आनंद महिंद्रा पर उठाया सवाल

खुद को ऑटो उत्साही कहने वाले रतन ढिल्लों ने 1 सितंबर को एक पोस्ट में महिंद्रा के "मेड इन इंडिया" पहल के समर्थन पर सवाल उठाया. ढिल्लों ने कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें कहा गया कि कारोबारी के पास कई लग्जरी कारें हैं. ऑटोकार इंडिया के संपादक होर्मज़्ड सोराबजी के शामिल होने के बाद बातचीत जारी रही, जिन्होंने इस दावे का खंडन किया कि महिंद्रा के पास अपनी खुद की कंपनी के अलावा कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं है.

हॉर्मजाद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने अभी देखा है कि कैसे झूठी खबरें फैलती हैं. एक स्पष्ट झूठ कैसे बिना सिर-पैर के सपोर्ट प्राप्त करता है. यह डरावना है कि कैसे @anandmahindra जैसे किसी व्यक्ति, जिन्होंने पिछले 30+ वर्षों में निजी तौर पर महिंद्रा के अलावा कोई अन्य कार कभी नहीं खरीदी, इतनी आसानी से बदनाम हो सकते हैं."

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD की डिग्री ली तो सम्मान में मिलती है तलवार और टोपी, जानें क्या है वजह?

फर्जी खबर फैलाने पर मंहिंद्रा ने क्या कहा?

आनंद महिंद्रा ने एक स्पष्टीकरण पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ियों की सूची दी, जिसमें एक हिंदुस्तान मोटर्स कंटेसा शामिल थी, जो उन्हें 1991 में उनकी कंपनी द्वारा आवंटित की गई थी, और एक रेड स्कॉर्पियो एन. उन्होंने यहां तक कि कभी-कभार अपनी पत्नी की सिल्वर एक्सयूवी 700 उधार लेने का भी उल्लेख किया. व्यवसायी ने लिखा, "आर्माडा के बाद से, मैंने कभी भी किसी अन्य ब्रांड की कोई कार नहीं खरीदी या इस्तेमाल नहीं की. यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं हमारी कंपनी द्वारा निर्मित कार का इस्तेमाल करता हूं."

Hormazd, you have covered Mahindra since the time I joined the company. So you are in a unique position to call out this fabricated and fake story. Thank you.

And for the record:

I was taught how to drive by my mother, in her light sky-blue colour Premier car (earlier known as… https://t.co/BXFr3hfYVU

— anand mahindra (@anandmahindra) September 2, 2024