Anand Mahindra: इस टीचर की बनाई गई अनोखी कार पर दिल हार बैठे आनंद महिंद्रा, दे दिया ऐसा ऑफर

Social Media Viral Video: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर एक्टिव रहते हैं. कभी अपने ट्वीट्स से लोगों को इंस्पायर करते हैं तो कभी अपने जवाबों से उनका दिल जीत लेते हैं. लेकिन कोई ऐसा शख्स भी है जिसने इस बिजनेस टाइकून (Anand Mahindra) का दिल जीत लिया है. ये शख्स जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाला गणित का शिक्षक है. इस शख्स ने बड़े ही कमाल की इनोवेशन को अंजाम दिया है. बता दें कि इसने सोलर पॉवर (Solar Power) से चलने वाली प्रोटोटाइप कार बनाई है.

नहीं देखी होगी ऐसी कार

हाल ही में आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है. इस ट्वीट में महिंद्रा ने बिलाल अहमद का जिक्र किया है. बिलाल अहमद ने ग्रीन मोड (Green Mode) के तहत पेट्रोल-डीजल की जगह सोलर पॉवर से चार्ज होने वाली कार बनाई है. आखिर ये कार दिखने में कैसी है और किस तरह से चलती है, ये देखने के लिए आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Bilal’s passion is commendable. I applaud his single-handedly developing this prototype. Clearly the design needs to evolve into a production-friendly version. Perhaps our team at Mahindra Research Valley can work alongside him to develop it further. @Velu_Mahindra ? https://t.co/p6WRgQmcXo

— anand mahindra (@anandmahindra) July 20, 2022