Anand Mahindra ने 'भगवद् गीता' को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर गदगद हो गए फॉलोअर्स

Anand Mahindra Monday Motivation: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भगवद् गीता के महत्व को बताया और इसे अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया. उन्होंने अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर का कोटेशन शेयर करते हुए कहा कि ओपेनहाइमर जो परमाणु बम के निर्माण में शामिल थे, भगवद गीता के महान प्रेमी थे.

ओपेनहाइमर की लाइन को दुहराया

11 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर महिंद्रा ने लिखा, “भगवद् गीता सबसे सुंदर दार्शनिक गीत है जो किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद है- रॉबर्ट ओपेनहाइमर. इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविदों में से एक ने गीता का सम्मान किया. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके कुछ सबसे तर्कसंगत विचार भी तब सबसे प्रभावशाली हो सकते हैं, जब उन्हें आपके आत्मा द्वारा मार्गदर्शन मिले.”

आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट के माध्यम से यह संदेश दिया कि तर्क और भावना का संतुलन हमेशा बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है. उन्होंने यह भी बताया कि गीता के दार्शनिक विचार, जो ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों को प्रभावित कर चुके हैं, आज भी जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शन देने का काम करते हैं.

"The Bhagavad Gita is the most beautiful philosophical song existing in any known tongue."

- Robert Oppenheimer

One of the most renowned physicists in history revered the Gita.

It’s useful to keep in mind that some of your most rational ideas can be the most impactful when… pic.twitter.com/1vQXPLq2GO

— anand mahindra (@anandmahindra) November 11, 2024