Mahindra: महिंद्रा ने गणेश चतुर्थी से पहले शेयर किया ऐसा वीडियो, लाखों लोगों का जीता दिल

Social Media Viral: आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को अपना फैन बनाया है. बहुत से लोगों को इनके द्वारा शेयर किया गया कंटेंट काफी पसंद आता है. इस बार भी महिंद्रा ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर भगवान गणेश के भक्त काफी खुश नजर आए. वैसे तो हमेशा ही आनंद महिंद्रा को टैलेंटेड लोगों की सराहना और मदद करते देखा जाता है. लेकिन इस बच्चे का टैलेंट देख आप भी बच्चे को सल्यूट करेंगे.

खुश कर देगा वीडियो

इस वीडियो में एक छोटे से लड़के को गणपति (Ganpati) की मूर्ती को तराशते हुए देखा जा सकता है. इस लड़के के हाथ के जादू से आनंद महिंद्रा तक इंप्रेस (Impress) नजर आए. कैप्शन में भी महिंद्रा ने लड़के की खूब तारीफ की. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

His hands move with the fluency of a great sculptor. I wonder if kids like him get the training they deserve or have to abandon their talent…? https://t.co/XzMgeg930q

— anand mahindra (@anandmahindra) August 28, 2022