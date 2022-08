Mahindra: आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर से जीता लोगों का दिल, दिया ऐसा जवाब कि...

Trending Reply: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. महिंद्रा अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट से मोटिवेशनल वीडियोज शेयर (Share) करते रहते हैं. आपको बता दें कि बहुत से लोग महिंद्रा से इंस्पायर (Inspire) होते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं. ऐसे में कई बार देखा गया है कि आनंद महिंद्रा अपने फैंस को भी ट्विटर पर रिप्लाई देते रहते हैं. कई बार इनके जवाब दिल को छू जाने वाले होते हैं.

ट्विटर पर फिर से छाए महिंद्रा

दरअसल एक शख्स ने अपनी 10 साल की मेहनत की कमाई से Mahindra XUV 700 खरीदी. इस ग्राहक (Customer) ने कार के साथ अपनी एक फोटो को ट्विटर पर पोस्ट (Post) कर आनंद महिंद्रा से आशीर्वाद मांगा. इस पर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने जो जवाब दिया, वो देखने के लिए नीचे दिए गए ट्वीट को जरूर पढ़ें...

Thank you, but it is YOU who have blessed us with your choice…Congratulatioms on your success that has come from hard work. Happy motoring. https://t.co/aZyuqOFIa8

