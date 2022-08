Anand Mahindra: नितिन गडकरी को टैग कर आनंद महिंद्रा ने जाहिर की ऐसी इच्छा, फैंस ने भी दिया साथ

Social Media Trending: ट्विटर पर आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो ट्वीट (Tweet) कर लोगों को प्रकृति की खूबसूरती देखने का मौका दिया. दरअसल आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रकृतिक सुरंग का वीडियो (Trending Video) पोस्ट किया है. इतना ही नहीं इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही महिंद्रा ने भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को भी टैग किया है.

बेहद खूबसूरत वीडियो

इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि मुझे सुरंगें पसंद हैं. लेकिन सच कहूं तो मैं इस तरह के 'ट्रनेल' से गुजरना पसंद करूंगा. नितिन गडकरी जी, क्या हम आपके द्वारा बनाई जा रही नई ग्रामीण सड़कों पर इनमें से कुछ सुरंगों को देख सकते हैं? पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I like tunnels, but frankly, I’d much rather go through this kind of ‘Trunnel’ …@nitin_gadkari ji, can we plan to purposefully plant some of these trunnels on the new rural roads you are building? https://t.co/6cE4njjGGi

