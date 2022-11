Anand Mahindra ने ट्वीट करके लोगों की खोली आंखें, बोले- आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे जो...

Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और भारत के सबसे बड़े बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Business Tycoons Anand Mahindra) का ट्विटर हैंडल प्रेरक, दिलचस्प और मजाकिया ट्वीट्स का खजाना है. वह अपने 'मंडे मोटिवेशन' (Monday Motivation) से ट्विटर पर अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स को महत्वपूर्ण जीवन की सीख भी देते हैं. जैसे ही सप्ताह शुरू होता है, हम सभी को आगे के वर्कडे के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता होती है और मिस्टर आनंद महिंद्रा का ट्वीट निश्चित रूप से आपको उत्साहित करेगा. इस बार, उन्होंने चीनी दार्शनिक लाओ त्ज़ु से एक विचारोत्तेजक पंचलाइन शेयर किया.

मंडे के दिन कैसी होनी चाहिए आपकी सोच

आनंद महिंद्रा ने अपने इस ट्वीट के जरिए लोगों को आत्म-प्रेम (Self-Love) और स्वीकृति (Acceptance) में एक सबक शेयर किया. लाओ त्ज़ु के कोटेशन वाली इमेज को शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ है, 'आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे जो इस बारे में परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं.' लाओ त्ज़ु के इमेज को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही काम पर जाएं. दूसरों को प्रभावित करने की तुलना में खुद को ज्यादा प्रभावित करें. #MondayMotivation.'

Go into work today to achieve your own goals. Impress yourself…it’s much harder than impressing others. #MondayMotivation pic.twitter.com/UM996JqHpS

— anand mahindra (@anandmahindra) November 14, 2022