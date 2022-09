Anand Mahindra: भारत का ऐसा इतिहास देख फूले नहीं समाए महिंद्रा, वायरल वीडियो देख हर भारतीय को होगा गर्व

Viral On Social Media: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा के ट्वीट के पीछे कुछ न कुछ संदेश तो छुपा होता है. महिंद्रा कभी भारत (India) के जुगाड़ु लोगों के वीडियोज शेयर करते हैं तो कभी इंस्पायर (Inspire) कर देने वाली कहानियों के बारे में बताते हैं. बहुत से लोग आनंद महिंद्रा को अपना आइडल मानते हैं. एक बार फिर से महिंद्रा का ट्वीट (Tweet) खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है.

जानें भारत का इतिहास

इस वीडियो में एक महिला चोल मंदिर (Chola Temple) का वीडियो बनाते हुए इसके इतिहास के बारे में बताती है. इस मंदिर को यूनेस्को (UNESCO) वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है. पहले आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

An informative & inspiring clip by the talented Designer Sravanya Rao Pittie. I think we haven’t really absorbed how accomplished, powerful & technologically advanced the Chola Empire was. Nor have we adequately conveyed its historical significance to the rest of the world. pic.twitter.com/bRMg0aViU8

