Mahindra: महिंद्रा ने बप्पा के भक्तों के लिए शेयर किया ऐसा वीडियो, कैप्शन ने जीता लोगों का दिल

Ganesh Chaturthi 2022: सोशल मीडिया पर अक्सर आनंद महिंद्रा की चर्चा होती रहती है. बहुत से लोगों को महिंद्रा द्वारा शेयर (Share) किया गया कंटेंट काफी पसंद आता है. इस बार भी महिंद्रा ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर भगवान गणेश के भक्तों (Devotees) का दिल बाग-बाग हो रहा है. आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर कर गणेश चतुर्थी की बधाई दी है. बता दें कि आनंद महिंद्रा कई लोगों की इंस्पिरेशन (Inspiration) हैं और कई लोग उनसे जीवन की सीख लेते हैं.

महिंद्रा ने गणेश चतुर्थी की बाधाई दी

इस वीडियो में एक बड़ी सी गणपति (Ganpati) की मूर्ती को अपनी सवारी पर बैठे हुए देखा जा सकता है. कुछ लोग पूरी ताकत के साथ गणपति (Lord Ganesh) को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

He’s unstoppable. May his Force be with you. Have a blessed #GaneshChaturthi pic.twitter.com/fGOFy0VrML

