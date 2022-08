Mahindra: आनंद महिंद्रा ने दी ऐसी अजब-गजब नसीहत, एक बार फिर जीत लिया फैंस का दिल

Trending On Social Media: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) वाकई में कमाल का है. आपने भी ट्विटर पर इनके मजेदार रिप्लाई के बारे में सुना ही होगा. कभी ये भारत (India) के जुगाड़ु लोगों के वीडियोज शेयर करते हैं तो कभी इंस्पायर (Inspire) कर देने वाली कहानियों के बारे में बताते हैं. बहुत से लोग आनंद महिंद्रा को अपना आइडल मानते हैं. एक बार फिर से महिंद्रा का ट्वीट (Tweet) खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

मग पर आ गया दिल

सभी ने बचपन में कभी न कभी जीरो क्रॉस वाला गेम (Game) तो खेला ही होगा. आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा को एक कॉफी मग (Coffee Mug) काफी पसंद आया है जिसके ऊपर यही गेम बना हुआ है. लेकिन इसे खेलने का तरीका जरा लगी से हटकर है. पहले आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस ट्वीट को जरूर देखें...

I’m going to get this mug. Clever. The solution to a problem often lies by joining the dots with something OUTSIDE your own ecosystem… pic.twitter.com/SedGrDN8B9

— anand mahindra (@anandmahindra) August 10, 2022