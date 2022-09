Mahindra: आनंद महिंद्रा ने दी यूथ को बेस्ट Advice, चुनौतियों पर जीत हासिल करने का बताया Secret

Social Media Viral Tweet: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) वाकई में कमाल का है. आपने भी ट्विटर पर इनके मजेदार रिप्लाई के बारे में सुना ही होगा. कभी ये भारत (India) के जुगाड़ु लोगों के वीडियोज शेयर करते हैं तो कभी इंस्पायर (Inspire) कर देने वाली कहानियों के बारे में बताते हैं. बहुत से लोग आनंद महिंद्रा को अपना आइडल मानते हैं. एक बार फिर से महिंद्रा का ट्वीट (Tweet) खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

बिजनेस टाइकून ने दी सलाह

इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन (Caption) में लिखा है कि वर्तमान में जियो. खासकर जब अस्थायी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो. एक बार में एक दिन; एक समय में एक कदम. पहले आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस ट्वीट को जरूर देखें...

Live in the present. Especially when facing temporary challenges. One day at a time; one step at a time… pic.twitter.com/Uhm9mtrfGj

— anand mahindra (@anandmahindra) September 22, 2022