Airport की जांच मशीन में बैग के अंदर दिखा जानवर, खोला गया तो हक्के-बक्के रह गए अधिकारी

Airport Security Finds Dog: अपने साथ सामान ले जाने या जानवरों को ले जाने के कई सरकारी नियम हैं. इसीलिए एयरपोर्ट या मेट्रो जैसी जगहों पर चेकिंग मशीनें लगाईं जाती हैं ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध ना लगने पाए. अमेरिकी एयरपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां चेकिंग के दौरान एक सूटकेस में से कुछ ऐसा निकला कि अधिकारी हैरान रह गए.

अधिकारियों के होश उड़ गए

दरअसल, यह घटना एमएसएन एयरपोर्ट की है. यहां चेकिंग गेट पर जैसे ही एक शख्स बैग जैसा सूटकेस लेकर पहुंचा और उसके अंदर डाला गया, उस मशीन ने अलार्म बजा दिया. अलार्म बजने के बाद अधिकारियों ने एक्स रे मशीन को चेक किया तो उसमें एक कुत्ता दिखा. बैग में कुत्ते को देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए. उसे तत्काल बाहर निकाला गया.

'नियम का पालन करना चाहिए'

जैसे ही एक यात्री के बैग से कुत्ता निकल अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा स्टाफ को तालाब किया. स्टाफ ने सूटकेस के मालिक से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उससे गलती हो गई. हालांकि स्टाफ के लोगों ने बताया कि इसके लिए नियम का पालन करना चाहिए ना कि चुपके से ले जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि कुत्ते को ले जाया जा सकता है लेकिन इसके लिए वहां सूचना दी जानी चाहिए.

इस पूरी घटना का एक वीडियो आधिकारिक हैंडल पर शेयर किया गया है और पूरा विवरण भी दिया गया है. इसके साथ एक अन्य वीडियो में यह भी बताया गया कि कैसे किसी भी जीव या जानवर को सही तरीके से ले जाया जा सकता है.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022