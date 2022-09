Torn Parachute: फ्रीडम डे की रिहर्सल में चूक, इस देश में सेना के जवान फटे पैराशूट के साथ कूद पड़े और फिर..

Rehearsal of Nigerian Independence day: स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के लिए बेहद खास होता है. इस दिन के लिए आम लोग से लेकर सेना और सरकार भी कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती है. इसी कड़ी में अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी अपने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगा है लेकिन वहां एक दुर्घटना सामने आई है. यह सब तब हुआ जब वहां की सेना की एक टुकड़ी पैराजंप कर रही थी लेकिन इस दौरान सेना के जवान जैसे ही प्लेन से नीचे कूदे उनका पैराशूट फटा हुआ निकला.

पैराजंप की प्रैक्टिस चल रही थी

दरअसल, यह घटना नाइजीरिया की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले एक अक्टूबर को नाइजीरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. राजधानी अबुजा में बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी थी. सेना के पैराट्रूपर्स को पैराजंप करके देशवासियों को दिखाना था. उसकी प्रैक्टिस चल रही थी. लेकिन इसी बीच यह सब हो जिसका अंदाजा किसी को नहीं था.

कूदते ही पैराशूट फटे नजर आए

जानकारी के मुताबिक जैसे ही सेना के तमाम जवान हवा में मिलिट्री फोर्स के प्लेन से अपने अपने पैराशूट लेकर कूदे तो उनको समझ नहीं आया कि ये पैराशूट पहले से ही फटे हुए थे या फिर कमजोर हो चुके थे और कूदते ही फट गए. जो कुछ भी रहा हो लेकिन पैराशूट फटे हुए नजर आए. इसके चलते सेना के जवान वहां नहीं उतर पाए जहां उनको उतरना था.

वायरल वीडियोज में दिख रहा है कि कई जवान पार्किंग में खड़ी कारों के ऊपर लैंड कर रहे हैं तो वहीं कुछ इधर उधर गिर रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच वे कोशिश कर रहे कि किसी भी नागरिक को उनके द्वारा चोट ना लगे. कई जवान सड़क पर गिर गए. फिलहाल घटना के बाद कुछ जवानों को चोट आई है. सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं.

Nigerian paratroopers practicing for the Nigerian Independence Day celebrations in Abuja didn’t end very well. #Nigeria pic.twitter.com/hgndLCJvE0

— CNW (@ConflictsW) September 29, 2022