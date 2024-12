Atul Subhash Case: अतुल सुभाष ने किया सुसाइड तो X पर मचा बवाल, ट्रेंड कर रहा- #JusticeForAtulSubhash

Atul Subhash Case: बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. अतुल सुभाष उत्तर प्रदेश के निवासी थे और बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

अतुल ने आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो और बनाया जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों और आत्महत्या के कारणों का विस्तार से बताया. हालांकि अब सोशल मीडिया पर लोग अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उसके पत्नी को जिस कंपनी में काम करती है, वहां से उसे नौकरी से निकालने की अपील कर रहे हैं.

एक्स पर #JusticeForAtulSubhash ट्रेंड कर रहा है

अतुल सुभाष की मौत की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और एक्स पर हैशटैग #JusticeForAtulSubhash ट्रेंड कर रहा है. कई लोगों लोग इस पर अपनी नाराज़गी और गुस्सा ज़ाहिर कर हुए पोस्ट कर रहे है.

एक यूजर पोस्ट करते हुए लिखा, अतुल सुभाष की कहानी वाकई बहुत दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने आत्महत्या से पहले एक वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा. अगर वह जो भी इस वीडियो में कह रहा है, उसमें से आधा भी सच है, यूजर ने कहां कि देश का सिस्टम और कानून ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है! उसकी आत्मा को शांती मिले , ओम शांति.

I saw parts of this video by Atul Subhash, a top AI expert who committed suicide, allegedly, due to mental harassment by his wife and her family. The details in the video are chilling, so is the calm and unemotional way in which he is recounting everything.

This man was… https://t.co/S22vQs73Eh

— Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) December 10, 2024