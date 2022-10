Funny Video: बच्चे ने पहली बार चखी आइसक्रीम तो दिया ऐसा रिएक्शन, देख हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Hilarious Viral Video: इंटरनेट पर छोटे बच्चों के वीडियोज को काफी पसंद किया जाता है. छोटे बच्चे होते ही इतने ड्रामेबाज हैं कि इनकी क्यूट हरकतें देखकर कोई भी एंटरटेन (Entertain) हो सकता है. अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे कि बच्चे कितने क्यूट होते हैं. अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो एक नमूना (Sample) इस वीडियो के तौर पर देख लीजिए.

बच्चे ने खाई आइसक्रीम

छोटे-छोटे बच्चे कई बार जब कोई खाने की चीज पहली बार चखते हैं तो अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं. इस बच्चे को पहली बार एक आइसक्रीम (Ice Cream) चखाई जा रही है. जैसे ही ये छोटू आइसक्रीम चखता है, ऐसे रिएक्ट करता है कि हर कोई देखता रह जाता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Oh my…where have you been my whole life!? pic.twitter.com/LUi7XQDwO0

— Fred Schultz (@FredSchultz35) October 13, 2022