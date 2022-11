Teaching Style: नाचते गाते हुए पढ़ाती है बिहार की टीचर, IAS ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

Bihar Teacher Style With Dance: सोशल मीडिया पर आए दिन तमाम वीडियो सामने आते हैं और इनमें से कई वीडियो स्कूल और कॉलेज के भी रहते हैं. कई बार टीचर तो कभी-कभी उनके स्टूडेंट अपने कारनामों के चलते वायरल हो जाते हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बिहार की एक महिला टीचर अपने स्कूल के बच्चों को नाचते और गाते हुए पढ़ा रही है.

दरअसल, इस वीडियो को प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक कुमार सिंह ने शेयर किया है. उन्होंने इसे शायर करते हुए अपनी बात लिखी है. उन्होंने लिखा कि सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या पढ़ाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह भी है कि आप कैसे पढ़ाते हैं और छात्रों को यह कितना समझा आता है. इसका नमूना देख लीजिए.

उन्होंने यह भी लिखा कि बिहार के बांका में अपने छात्रों को महिला टीचर इस अंदाज में पढ़ा रही है. छात्रों के चेहरों की मुस्कान, आपको पूरी कहानी बता रही है. इसके अलावा वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है कि इस टीचर का नाम खुशबू कुमारी है और ये बिहार के बांका जिले की रहने वाली है. दो मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में प्राथमिक स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि यह टीचर नाचते गाते हु बच्चों को पढ़ा रही हैं. वे एक जगह वह क्लास में छात्र-छात्राओं से घिरी दिखाई दे रही हैं तो दूसरी जगह स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ लुका-छिपी जैसे खेल भी खेलते दिखाई दे रही हैं. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Because it’s not only what you teach, but how you do it and how much of it is understood by students also that matters!

Sample this. A teacher in Bihar’s Banka teaching her students. Look at the smiles on the faces of students! Tells you the whole story! pic.twitter.com/pEuvp1UA5M

— Dipak Kumar Singh (@DipakKrIAS) November 23, 2022