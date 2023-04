बिल गेट्स से लेकर डोनॉल्ड ट्रंप तक, अगर गरीब होते ये सात अमीर तो ऐसे नजर आते! देखें ये 7 तस्वीर

World's Wealthiest Would Look If They Were Poor: सोशल मीडिया पर वायरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड काफी पॉपुलर हो चुका है, और आर्टिस्ट अब कई एआई टूल्स का यूज करके दिलचस्प रिजल्ट दिखलाने में लगे हुए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो गई है कि लोग इसमें अधिक प्रयास न करते हुए हैरान कर देने वाली तस्वीरें बनाने लगे हैं. कई आर्टिस्ट ने इस टेक्निक का यूज नामुमकिन तस्वीरों को बनाने के लिए किया है. अब, एक कलाकार ने मिडजर्नी (Midjourney) नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का यूज करके दुनिया के सबसे अमीर पर्सनैलिटीज को गरीबी में दिखाने की कोशिश की और आप भरोसा नहीं करेंगे कि इसके परिणाम बेहतरीन हैं.

तस्वीरों ने लोगों को सोच में डालने पर किया मजबूर कलाकार गोकुल पिल्लाई ने सात तस्वीरें शेयर की हैं जो दिखाती हैं कि अगर अरबपतियों को गरीब जीवन जीना पड़ता तो वे कैसे दिखते. पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मार्क ज़करबर्ग, वारेन बफेट, जेफ बेजोस, और एलन मस्क शामिल हैं. तस्वीरों में, अरबपतियों को फटे-पुराने कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है. अगर आप गौर करेंगे तो पीछे के बैकग्राउंड में स्लम एरिया देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को शेयर किए जाने के बाद से पोस्ट को हजारों लाइक्स और कई कमेंट्स मिले. पोस्ट देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "लेकिन एलोन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब होने पर भी अमीर दिखते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Gokul Pillai (@withgokul) पोस्ट देखने के बाद लोगों दी ऐसी प्रतिक्रिया एक अन्य ने लिखा, "अद्भुत वे वास्तविक दिखते हैं. स्लमडॉग अरबपति भी कहा जा सकता है इन्हें." तीसरे ने लिखा, "यह महाकाव्य है." जबकि चौथे ने जोड़ा, "क्या क्रेजी कॉन्सेप्ट है." कुछ दिन पहले, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग की आकर्षक पोशाक पहने और रैंप पर आत्मविश्वास से चलते हुए एआई-जेनरेट की गई तस्वीर वायरल हुई थी. एक अन्य तस्वीर में, वह लुइस वुइटन की एक ब्लिंगी गुलाबी पोशाक पहने हुए दिखाई दिए थे. एआई तस्वीरें इतनी एडवांस हो गई हैं और बिल्कुल असली दिखाई देती है, जिन्हें रिएलिटी से अलग करना मुश्किल हो जाता है.