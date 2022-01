अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराई ऐसी चीज! अब कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते आप

दुनिया का सबसे बड़ा कट डायमंड (World's Largest Known Cut Diamond) अपनी बिक्री से पहले सोमवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया. इसके कीमत का अनुमान लोगों ने लगाया है कि करीब पांच मिलियन डॉलर तक की नीलामी हो सकती है. दुर्लभ काले कार्बानाडो हीरे का नाम 'The Enigma' यानी पहेली रखा गया है. इसे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रदर्शित के लिए रखा गया था. सोथबी के ऑक्शन हाउस ज्वेलरी स्पेशलिस्ट सोफी स्टीवंस (Sophie Stevens) के अनुसार, माना जाता है कि हीरा तब बनाया गया था जब एक उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह 2.6 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था.

सोथबी ने एक बयान में कहा, 'इस आकार का एक प्राकृतिक पहलू वाला काला हीरा होना एक अत्यंत दुर्लभ घटना है और इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है. ऐसा माना जाता है कि यह या तो उल्कापिंड के इम्पैक्ट से बनाई गई है या वास्तव में हीरे वाले क्षुद्रग्रह से निकली है जो पृथ्वी से टकराई थी.' यह कट डायमंड सबसे कठिन पदार्थों में से एक है, क्योंकि 555.55 कैरेट डायमंड को पिछले 20 सालों से इसका कोई मालिक नहीं है. विशेषज्ञों ने अब इसे 55-फेस ज्वेल में बदल दिया है.

इसका आकार मिडिल ईस्ट पाम-शेप्ड सिंबल हम्सा से प्रेरित है, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है. यह हीरा पांच नंबर से भी जुड़ा है. सबसे बड़े कट डायमंड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले द ज्वेल स्टीवंस ने कहा, 'यह बेहद ही अलग है.' दुबई में शो के बाद 'इनिग्मा' को लॉस एंजिल्स और लंदन में भी ले जाया जाएगा, इससे पहले कि तीन फरवरी से सात दिवसीय ऑनलाइन नीलामी शुरू हो.

'The Enigma' - a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby's Dubai #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c

— Sotheby's (@Sothebys) January 17, 2022