Viral Video: Biryani के हैं फैन तो ये वीडियो मत देखिएगा, वरना टूट सकता है आपका दिल

Food Lovers: हैदराबाद की बिरयानी का टेस्ट और सूरत किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी है. कोई भी खाने का शौकीन (Foodies) यहां की बिरयानी खाने का मौका नहीं छोड़ेगा. अगर आप भी ऐसे फूडीज में शामिल हैं तो आपको भी इस वीडियो को देखकर काफी बुरा लगने वाला है. भारत में आजकल बारिश का मौसम (Monsoon) छाया हुआ है. ऐसे में जहां एक तरफ लोग घर पर खाना ऑर्डर करते हैं तो वहीं भारत की सड़कों का हाल फूड डिलीवर करने में बाधा बनता है. लेकिन इस तरह का मंजर वाकई में काफी चिंताजनक है.

बिरयानी के शौकीन लोगों को लग सकता है झटका

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में भारी बारिश हो रही है और सड़क पर भी अच्छा खासा पानी भरा हुआ है. इसके बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर आपको भी थोड़ा बुरा लग सकता है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Somebody is going to be unhappy for not getting his biryani order.#Hyderabad #HyderabadRains pic.twitter.com/OPdXsjSoKs

— Ibn Crowley (@IbnFaraybi) July 28, 2022