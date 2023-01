एक बोलेरो..दो अलग-अलग नंबर प्लेट, IPS अधिकारी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखी कमाल की बात!

Bolero With Two Number Plates: किसी भी वाहन में नंबर प्लेट्स का लगे रहना जरूरी रहता है. इससे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और अन्य चीजों की जानकारी पता चल जाती है ताकि उस पर नियमानुसार देखरेख की जा सके. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसे देखकर लोग चौंक गए. इसमें एक बोलेरो पर दो नंबर प्लेट्स लगी हुई दिखीं.

दो-दो नंबर प्लेट लगे हुए

दरअसल, इस तस्वीर को आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि ये मेरा इंडिया. दो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली एक बोलेरो. तस्वीर में दिख रहा है एक बिजी सड़क पर एक सफेद रंग की बोलेरो खड़ी हुई दिख रही है. उस पर दो-दो नंबर प्लेट लगे हुए हैं और दोनों बिलकुल साफ-साफ दिख रहे हैं.

सड़क के दाहिनी तरफ खड़ी

बोलेरो सड़क के दाहिनी तरफ खड़ी दिख रही है जबकि उसके बगल में बाईं तरफ गाड़ियों का जाम लगा हुआ है. ऐसा देखकर लग रहा है इस बोलेरो की तस्वीर किसी ने पीछे से खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. तस्वीर देखकर सोशल मीडिया यूजर कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है.

क्या यह नया नियम निकाला गया?

फिलहाल यह गाड़ी कहां की है और यह तस्वीर कब की है, कुछ पता नहीं चल पाया है. लेकिन उसके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है क्या यह नया नियम निकाला गया है. या फिर इस गाड़ी मालिक ने किसी और वजह से दो नंबर प्लेट्स लगाए हुए हैं. कई यूजर्स ने इसकी जांच की भी मांग कर डाली है.

Yeh mere India ,

One #Bolero with two registration number plate pic.twitter.com/aN5dG9vmAH

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) January 13, 2023