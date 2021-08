Bride Dance Video: दूल्हे के स्वागत में सड़क पर नाची दुल्हन, देखते रह गए बाराती

नई दिल्ली: आज-कल शादियों के ट्रेंड (Wedding Trend) में काफी बदलाव आया है. अब दुल्हनें पहले की तरह शर्माती-सकुचाती हुई सी नहीं रहती हैं. वे अपनी शादी के हर पल को खूब एंजॉय करती हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर दूल्हा-दुल्हन के वीडियो (Bride Groom Video) खूब वायरल होते हैं (Viral Video). कुछ वीडियो रिश्ते की नई कहानी बयां करते हैं तो कुछ बहुत फनी (Funny Video) होते हैं. इस वेडिंग वीडियो (Wedding Video) में दुल्हन डांस करते हुए नजर आ रही है (Bride Dance Video).

आमतौर पर बाराती अपने डांस (Baraati Dance) के लिए मशहूर होते हैं. दुल्हन के घर या वेडिंग वेन्यू (Wedding Venue) तक पहुंचते वक्त दूल्हे और उसके दोस्त-घरवाले बारात में मजेदार डांस करते हुए नजर आते हैं. लेकिन इस वीडियो (Bride Dance Video) में कुछ अलग बात है. इसमें दूल्हे का वेलकम करने के लिए दुल्हन डांस कर रही है. बारातियों के साथ ही दुल्हन भी सड़क पर मस्त होकर डांस करने में बिजी है.

This bride has truly danced for the groom. She is so happy welcoming him into her life. #truelove Wants to ride on his #Bulletbandi Lovely lyrics and song by @MohanaBhogaraju pic.twitter.com/lV4kdGPplm

