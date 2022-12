दुल्हन ने शादी के मंडप में किया होश उड़ाने वाला काम, दूल्हे के मां-बाप रह गए हैरान

Bride Groom News: शादी में कई ऐसे रस्म होते हैं जिनके बिना शादी अधूरी मानी जाती है. किसी भी शादी में जयमाला, सात फेरे, सिंदूर भरना, कन्यादान जैसे अहम रस्मों को जरूर निभाया जाता है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी रीति-रिवाजों के खिलाफ होते हैं. एक ट्विटर यूजर ने 'कन्यादान' के बिना शादी की अपनी कहानी सोशल मीडिया पर सभी के साथ शेयर की. यूजर ने बताया कि लड़की को एक वंश से दूसरे वंश में भेजने का यह रिवाज मेरी शादी में नहीं निभाया गया. उस महिला यूजर ने लिखा, 'मेरी मां और पिताजी ने सभी रस्मों को करने से इनकार कर दिया. इस दौरान मारवाड़ियों का ग्रुप इस शादी में गवाह बने.'

शादी के मंडप में दुल्हन ने नहीं किया कन्यादान

यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. भले ही यह कई लोगों को निगेटिव लगा और कइयों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने महिला का समर्थन किया. ट्वीट वायरल होने पर सैकड़ों लोगों ने अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा, 'गुड वर्क. आपको, आपके पति और आपके परिवार को सलाम. बधाई हो! मुझे तो लग रहा है कि शादी में आए सभी मारवाड़ी गहरी चिंता में पड़ गए होंगे.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'काश यह सबके लिए आम बात होती, क्योंकि अमूमन इस तरह की प्रथाओं को इनकार करना किसी भी महिला के लिए अपमानजनक है.'

Had no kanyadaan at my wedding. No transfer of girl from one ancestry to another. My mom and dad refused to do all the BS.

The collective meltdown of the rest of the marwaris has been gorgeous to witness.

— seething and growing (@keepsitrustic) December 7, 2022