Bride Groom Dance On Plane: अंग्रेजी में एक कहावत तो आपने जरूरी सुनी होगी- लव इज इन द एयर (Love is in the Air). कुछ ऐसा ही हकीकत में करते हुए एक भारतीय जोड़े ने कर दिखाया है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय शादियां बेहद ही भव्य होती हैं. कपल और उनके परिवार बड़े ही धूमधाम से शादी आयोजित करते हैं. हर चीजें बड़ी और भव्य करने के लिए कई सारे इंतेजाम भी करके रखते हैं. एक कपल ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए चार्टर फ्लाइट बुक किया और फिर हवा में जाकर अपने पार्टनर को बेहद ही अलग अंदाज में प्रपोज किया. इस कपल ने 36,000 फीट हवा में एक खास पल कैप्चर करने का फैसला किया.